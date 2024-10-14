Arkas Spor, Challenge Kupası'nda Akaa'ya konuk

Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanşında Arkas Spor, 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da Akaa'ya konuk olacak.
Akaa Arena'daki müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Arkas Spor, İzmir'deki ilk müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Turu geçecek ekip, Slovenya'dan Panvita Pomgrad ile eşleşecek.
Avrupa'da 137. maçına çıkacak Arkas Spor, geride kalan karşılaşmalarda 72 galibiyet ve 64 yenilgi yaşadı.
Akaa Arena'daki müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Arkas Spor, İzmir'deki ilk müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Turu geçecek ekip, Slovenya'dan Panvita Pomgrad ile eşleşecek.
Avrupa'da 137. maçına çıkacak Arkas Spor, geride kalan karşılaşmalarda 72 galibiyet ve 64 yenilgi yaşadı.