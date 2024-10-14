Arkas Spor, Challenge Kupası'nda Akaa'ya konuk

Arkas Spor, CEV Challenge Kupası'nda tur için 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da Akaa ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Challenge Kupası'nda Akaa'ya konuk
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14 Ekim 2024 15:16
Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası 32'li final turu rövanşında Arkas Spor, 15 Ekim Salı günü Finlandiya'da Akaa'ya konuk olacak.

Akaa Arena'daki müsabaka saat 18.30'da başlayacak. Arkas Spor, İzmir'deki ilk müsabakayı 3-1 kaybetmişti. Turu geçecek ekip, Slovenya'dan Panvita Pomgrad ile eşleşecek.

Avrupa'da 137. maçına çıkacak Arkas Spor, geride kalan karşılaşmalarda 72 galibiyet ve 64 yenilgi yaşadı.

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