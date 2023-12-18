Arkas Spor, CEZ Karlovarsko ile rövanşa çıkıyor

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 19 Aralık Salı günü deplasmanda Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, CEZ Karlovarsko ile rövanşa çıkıyor
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18 Aralık 2023 14:47
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında 19 Aralık Salı günü Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya konuk olacak.

Karlovy Navy Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakada hakem olarak Portekiz'den Nuna Maia ile Polonya'dan Katarzyna Sokol görev yapacak.

İzmir'deki ilk karşılaşmayı Arkas Spor'un 3-1 kazandığı eşleşmeyi geçecek ekibin play-off turundaki rakibi yarınki Chenois (İsviçre)-Rio Duero (İspanya) karşılaşmasının ardından belli olacak.

Avrupa kupalarında 129. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 67 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

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