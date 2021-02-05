Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki müsabakalara da katılamayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Şubat 2021 15:43
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki müsabakalarda da yer almayacak.

CEV'in internet sitesinde yer alan bilgide Arkas Spor'un, B Grubu'nda 9-11 Şubat 2021'de İtalya'nın Perugia kentinde ev sahibi ülkeden Cucine Lube ve Sir Sicoma Monini, Fransa'dan da Tours'la oynayacağı maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği aktarıldı.

Arkas Spor, Fransa'daki ilk etap maçlarına takımdaki 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle katılamamıştı.

Mavi-beyazlı ekibin İtalya'daki müsabakalara gitmeme kararını Avrupa'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle teknik heyet, sporcular ve ailelerin sağlığı için aldığı öğrenildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için