Arkas Spor, CEV Şampiyonlar Ligi ikinci etabında da yer almayacak

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda yer alan Arkas Spor, ilk etap maçlarında olduğu gibi gelecek hafta İtalya'daki müsabakalarda da yer almayacak.



CEV'in internet sitesinde yer alan bilgide Arkas Spor'un, B Grubu'nda 9-11 Şubat 2021'de İtalya'nın Perugia kentinde ev sahibi ülkeden Cucine Lube ve Sir Sicoma Monini, Fransa'dan da Tours'la oynayacağı maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiği aktarıldı.



Arkas Spor, Fransa'daki ilk etap maçlarına takımdaki 2 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası nedeniyle katılamamıştı.



Mavi-beyazlı ekibin İtalya'daki müsabakalara gitmeme kararını Avrupa'daki Kovid-19 vakaları nedeniyle teknik heyet, sporcular ve ailelerin sağlığı için aldığı öğrenildi.



