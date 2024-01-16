Arkas Spor, CEV Kupası'nda Rio Duero karşısında!

Arkas Spor, CEV Kupası'nda çarşamba günü İspanyol temsilcisi Rio Duero'yu ağırlayacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda Rio Duero karşısında!
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16 Ocak 2024 14:36
Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında çarşamba günü İspanya temsilcisi Rio Duero'yu konuk edecek.

Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada Sırbistan'dan Tomislav Popovic ile Yunanistan'dan Theodora Kyriopoulou hakem ikilisi görev yapacak.

Arkas Spor, İspanya'daki ilk karşılaşmayı 3-1 kazandı.

Turu geçecek ekip, çeyrek finalde CEV Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü bitirecek takımla karşı karşıya gelecek.

Avrupa kupalarında 131. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki maçlarında 69 galibiyet, 61 yenilgi yaşadı.

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