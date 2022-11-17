Arkas Spor, CEV Kupası'nda bir üst turda!

Voleybolda CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında Belçika ekibi Caruur Volley'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bir üst tura çıktı.
Belçika'daki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan Arkas Spor, son 16 turunda Ford Levoranta (Finlandiya)-Valsa Group (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Nuno Maia (Portekiz)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay)
Caruur Volley: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter (Breilin, De Vries, Vandamme, Ver Eecke, Brems)
Setler: 25-19, 19-25, 25-17, 25-17
Süre: 94 dakika (25, 23, 24, 22)
Belçika'daki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan Arkas Spor, son 16 turunda Ford Levoranta (Finlandiya)-Valsa Group (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Nuno Maia (Portekiz)
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay)
Caruur Volley: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter (Breilin, De Vries, Vandamme, Ver Eecke, Brems)
Setler: 25-19, 19-25, 25-17, 25-17
Süre: 94 dakika (25, 23, 24, 22)
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