Arkas Spor, CEV Kupası'nda bir üst turda!

Voleybolda CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında Belçika ekibi Caruur Volley'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bir üst tura çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda bir üst turda!
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17 Kasım 2022 00:23
Voleybolda CEV Kupası son 32 turu rövanş maçında Belçika ekibi Caruur Volley'i 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bir üst tura çıktı.

Belçika'daki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan Arkas Spor, son 16 turunda Ford Levoranta (Finlandiya)-Valsa Group (İtalya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Szymon Pindral (Polonya), Nuno Maia (Portekiz)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Ramazan Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonell (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Enes Atlı, Enis Ali Ay)

Caruur Volley: Kjaer, Ogink, Fischer, Vandecaveye, Colson, Degruyter (Breilin, De Vries, Vandamme, Ver Eecke, Brems)

Setler: 25-19, 19-25, 25-17, 25-17

Süre: 94 dakika (25, 23, 24, 22)

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