Arkas Spor, CEV Kupası'nda bir üst tura yükseldi

CEV Kupası 8'li final turu rövanşında Arkas Spor, Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımını 3-2 yendi ve tur atladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, CEV Kupası'nda bir üst tura yükseldi
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19 Aralık 2023 23:16
Voleybol Erkekler CEV Kupası 8'li final (son 16) turu rövanşında Arkas Spor, konuk olduğu Çekya'nın CEZ Karlovarsko takımını 3-2 yenerek tur atladı.

Karlovy Vary Spor Salonu'nda oynanan ve 117 dakika süren karşılaşmayı Arkas Spor, 25-18, 24-26, 25-22, 28-30 ve 15-12'lik setlerle 3-2 kazandı.

İlk maçı da evinde 3-1 kazanan İzmir ekibi, play-off turuna yükseldi.

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