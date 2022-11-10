Arkas Spor, Caruur Volley'e acımadı!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında Belçika temsilcisi Caruur Volley'i deplasmanda 3-2 yendi.
Gent kentinde bulunan Edugo Spor Salonu'nda oynanan maçta Arkas Spor; 25-23, 21-25, 25-23, 20-25 ve 15-10'luk setlerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Gent kentinde bulunan Edugo Spor Salonu'nda oynanan maçta Arkas Spor; 25-23, 21-25, 25-23, 20-25 ve 15-10'luk setlerle karşılaşmayı 3-2 kazandı.
İki takım arasındaki rövanş mücadelesi, 16 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
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