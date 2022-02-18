Arkas Spor, Bursa'ya şans tanımadı!

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor, Bursa'ya şans tanımadı!
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18 Şubat 2022 23:18
AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.

Mücadeleyi Arkas Spor 3-1 kazandı.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu

Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Candido)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)

Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23

Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31)

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