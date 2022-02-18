Arkas Spor, Bursa'ya şans tanımadı!

AXA Sigorta Efeler Ligi 20. hafta açılış maçında Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı.
Mücadeleyi Arkas Spor 3-1 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Candido)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)
Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23
Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31)
Mücadeleyi Arkas Spor 3-1 kazandı.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Ferhat Büyükpamukçu
Arkas Spor: McDonnell, Ulaş Kıyak, Hoag, Mustafa Cengiz, Burutay Subaşı, Mirza Lagumdzija (Caner Dengin, Batuhan Avcı, Candido)
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Burakhan Tosun, Radke, Bahov, Fatih Eren Uğur, Krauchuk, Gökhan Gökgöz (Ahmet Karataş, Umut Özdemir, Efe Er, Berk Dilmenler)
Setler: 25-19, 21-25, 25-21, 25-23
Süre: 110 dakika (23, 28, 28, 31)