Arkas Spor, Bursa Büyükşehir engelini aştı

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Arkas Spor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Onur Kaya)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Canham)
Setler: 25-23, 25-23, 15-25, 25-20
Süre: 109 dakika (27, 29, 23, 30)
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Melike Erol Özkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Emre Batur, Daudi, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Mehmet Hacıoğlu, Buğra Tiryaki, Mustafa Cervatoğlu, Ahmet Samet Baltacı, Onur Kaya)
Arkas Spor: Efe Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Kartev, Ulaş Onur Topbaşlı (Ahmet Karataş, Halil İbrahim Yücel, Canham)
Setler: 25-23, 25-23, 15-25, 25-20
Süre: 109 dakika (27, 29, 23, 30)