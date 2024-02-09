Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk oluyor

Arkas Spor, Efeler Ligi'nde cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk oluyor
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09 Şubat 2024 15:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor, cumartesi günü Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligde son 2 maçı kazanmayı başardıklarını hatırlatarak, "Disiplini ön planda tutan oyun yaklaşımımız bize başarıyı getiriyor. Bursa ekibi karşısında da çok iyi mücadele ederek kazanmayı hedefliyoruz. Oyuncularımıza bu önemli maçta da güvenimiz tam." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor maçı, yarın saat 14.00'te Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak.

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