Arkas Spor, Bulgaristan deplasmanında!

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında perşembe günü Bulgaristan'da Neftohimik ile karşılaşacak.
Burgaz'daki Mladost Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak.
Maçta Slovakya'dan Lukas Kralovic ile İspanya'dan Alexis Fuentes Barrasa hakem ikilisi görev yapacak.
Turu geçecek ekip, Ford Levoranta (Finlandiya)-CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında 126. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 125 maçta 64 galibiyet ile 61 yenilgi yaşadı.
Burgaz'daki Mladost Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak. Müsabakanın rövanşı 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de oynanacak.
Maçta Slovakya'dan Lukas Kralovic ile İspanya'dan Alexis Fuentes Barrasa hakem ikilisi görev yapacak.
Turu geçecek ekip, Ford Levoranta (Finlandiya)-CEZ Karlovarsko (Çekya) eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Avrupa kupalarında 126. müsabakasına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 125 maçta 64 galibiyet ile 61 yenilgi yaşadı.
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