Arkas Spor, Belçika deplasmanında galibiyet arayacak

Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası son 32 turu ilk maçında 9 Kasım Çarşamba günü Belçika temsilcisi Caruur Volley'e konuk olacak.
Gent kentinde bulunan Edugo Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Carurr Volley-Arkas Spor maçı, (TSİ) 22.30'da başlayacak.
Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Polonya'dan Katarzyna Sokol'un yöneteceği karşılaşmanın rövanşı 16 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Avrupa kupalarında 120. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 119 müsabakada 60 galibiyet ve 59 yenilgi (6'sı hükmen) aldı.
Gent kentinde bulunan Edugo Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek Carurr Volley-Arkas Spor maçı, (TSİ) 22.30'da başlayacak.
Yunanistan'dan Nikolaos Fragkakis ile Polonya'dan Katarzyna Sokol'un yöneteceği karşılaşmanın rövanşı 16 Kasım Çarşamba günü İzmir'de oynanacak.
Avrupa kupalarında 120. maçına çıkacak Arkas Spor, daha önceki 119 müsabakada 60 galibiyet ve 59 yenilgi (6'sı hükmen) aldı.
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