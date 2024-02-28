Arkas Spor avantajı koruyamadı, final şansını kaybetti

CEV Kupası yarı finalinde Arkas Spor, 3-0 kazandığı turun rövanşında Lüneburg'a 3-1 mağlup oldu. Altın seti rakibine 15-8 kaybeden Arkas Spor, finale kalma şansını kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Arkas Spor avantajı koruyamadı, final şansını kaybetti
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28 Şubat 2024 23:31
Son güncelleme 28 Şubat 2024 23:43
Voleybol Erkekler CEV Kupası'nda Arkas Spor, yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Almanya ekibi SVG Lüneburg'a rövanşta 3-1 mağlup oldu.

Altın seti de 15-8 kaybeden İzmir temsilcisi, adını finale yazdıramadı.

Lüneburg kentindeki LKH Arena'da oynanan müsabakaya iyi başlayan Arkas Spor, ilk seti 25-17 kazandı.

Toparlanan SVG Lüneburg, ikinci seti 25-23, üçüncü seti 30-28 ve dördüncü seti de 25-18 önde tamamladı ve karşılaşma altın sete uzadı.

Altın sette de seyircisinin desteğini arkasına alarak Arkas Spor'a 15-8 üstünlük sağlayan SVG Lüneburg, finale yükseldi.

 
 
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