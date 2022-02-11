Arkas Spor, Ankara deplasmanında

Efeler Ligi'nde Arkas Spor, deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
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Arkas Spor, Ankara deplasmanında
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11 Şubat 2022 15:52
AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Ziraat Bankkart cumartesi Ankara'da karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Ziraat Bankkart'ı yenerek galibiyet serilerini 7 maça çıkarmak istediklerini belirtti. Bunu yapacak güçlerinin olduğunu bildiren Özden, "Ligde güzel bir seri yakaladık. İyi oyunumuzu sahaya yansıtarak İzmir'e istediğimiz sonuçla döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

Başkent Voleybol Kompleksi'ndeki Ziraat Bankkart-Arkas Spor karşılaşması cumartesi saat 16.30'da başlayacak.

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