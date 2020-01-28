Arkas Spor, Almanya'dan galibiyetle dönmek istiyor

Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında 29 Ocak Çarşamba günü Almanya'da United Volleys'e konuk olacak

Haber; AA
Arkas Spor, Almanya'dan galibiyetle dönmek istiyor
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28 Ocak 2020 16:26
Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında 29 Ocak Çarşamba günü Almanya'da United Volleys'e konuk olacak Arkas Spor'un basın sözcüsü Uğur Özden, "Almanya'daki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam." dedi.
Özden, yaptığı yazılı açıklamada, Avrupa kupalarında her maçın büyük önem taşıdığını belirtti.

Önceki turu kayıpsız geçtiklerini bildiren Özden, "Şimdi 8'li final turunu da aynı performansla geride bırakmak istiyoruz. Oyuncularımıza güveniyoruz. Almanya'daki ilk maçtan İzmir'e galibiyetle döneceğimize olan inancımız tam." ifadelerini kullandı.

United Volleys ile Arkas Spor arasındaki müsabakada Frankfurt'taki Fraport Arena'da yarın TSİ 21.30'da başlayacak.

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