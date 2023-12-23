Arkas Spor, Alanya deplasmanında

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında Arkas Spor, 24 Aralık Pazar günü deplasmanda Brand Group Alanya Belediyespor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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Arkas Spor, Alanya deplasmanında
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23 Aralık 2023 15:56
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 13. haftasında Arkas Spor, 24 Aralık Pazar günü Brand Group Alanya Belediyespor'a konuk olacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, ligin ilk yarısını Alanya noktalayacaklarını belirtti.

Ligde son 3 maçlarını kazandıklarını hatırlatan Özden, "Alanya'dan da galibiyetle dönmek istiyoruz. 2023 yılının son karşılaşmasında iyi oyun ve galibiyet hedefliyoruz. Ekibimiz bunu başaracak güce ve inanca sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'ndaki Brand Group Alanya Belediyespor-Arkas Spor karşılaşması, yarın saat 13.00'te başlayacak.

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