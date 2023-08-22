Arkas Spor, 3 transferini açıkladı

Efeler Ligi ekiplerinden Arkas Spor, Alman pasör çaprazı György Grozer, orta oyuncu Ertuğrul Gazi Metin ve libero Onurcan Çakır anlaştı.



Kulüpte yapılan açıklamada, Grozer, Ertuğrul Gazi Metin ve Onurcan Çakır'la sözleşme imzalandığı bildirildi.



En son İtalya'nın Monza takımında forma giyen 38 yaşındaki Grozer, kariyerinde birçok başarıya imza attı. Son olarak Altekma kadrosunda yer alan 27 yaşındaki Ertuğrul Gazi Metin daha önce Galatasaray ve Jeopark Kula adına mücadele etti.



27 yaşındaki Onurcan Çakır da altyapısından yetiştiği Galatasaray'da forma giyiyordu.



