Arkas Spor, 2-0'dan geri dönmeyi bildi!

Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Arkas Spor, 2-0'dan geri dönmeyi bildi!
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26 Ocak 2024 19:43
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. hafta mücadelesinde Arkas Spor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.

Salon: Cizre

Hakemler: Erol Akbulut, Ramazan Çevik

RAMS Global Cizre Belediyespor: Melih Sıratça, Danilov, Halil İbrahim Yücel, Hakan Polat, Mejias, Ömer Furkan Dur (Çağatay Durmuş, Semih Çelik, Görkem Yazgan, Halil İbrahim Kurt)

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Efe Ramazan Mandıracı, Ertuğrul Gazi Metin, Burutay Subaşı, Grozer, Emir Kaan Öztürk (Hoag, Ahmet Karataş, Onurcan Çakır, Onur Ulaş Topbaşlı, Kartev, Canham)

Setler: 25-15, 25-23, 26-28, 20-25, 13-15

Süre: 140 dakika (23, 32, 35, 28, 22)

 

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