Arkas, Fenerbahçe'ye karşı avantajı aldı!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final ilk maçında Arkas Spor, Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.
Yarı final serisinin ikinci maçı 6 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak. Gerekmesi durumunda serinin üçüncü maçı ise 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Nwachukwu)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Osman Durmaz (Mustafa Koç, Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz)
Setler: 23-25, 26-28, 25-14, 26-28
Süre: 127 dakika (28, 38, 25, 36)
Yarı final serisinin ikinci maçı 6 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak. Gerekmesi durumunda serinin üçüncü maçı ise 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da yapılacak.
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Ramazan Çevik
Fenerbahçe HDI Sigorta: Nicholas, Saxton, Metin Toy, Hidalgo, Emre Batur, Ulaş Kıyak (Ahmet Karataş, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak, Hasan Sıkar, Nwachukwu)
Arkas Spor: Blankenau, Burak Baturalp Güngör, Mert Matic, Efe Mandıracı, Yiğit Gülmezoğlu, Çağatay Osman Durmaz (Mustafa Koç, Bravo, Lagumdzija, Mustafa Cengiz)
Setler: 23-25, 26-28, 25-14, 26-28
Süre: 127 dakika (28, 38, 25, 36)