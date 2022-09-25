Arkas çeyrek finale çıktı, Spor Toto'yu eledi

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Arkas Spor, B Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci mağlubiyetini yaşayan ve grubu 3. basamakta bitiren Spor Toto ise elendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin)
Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Ali Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Muhammet Kaya)
Setler: 25-15, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (36, 24, 26)
Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Arkas Spor, B Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci mağlubiyetini yaşayan ve grubu 3. basamakta bitiren Spor Toto ise elendi.
Salon: Burhan Felek Vestel
Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin)
Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Ali Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Muhammet Kaya)
Setler: 25-15, 25-21, 25-20
Süre: 86 dakika (36, 24, 26)
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