Arkas çeyrek finale çıktı, Spor Toto'yu eledi

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Arkas çeyrek finale çıktı, Spor Toto'yu eledi
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25 Eylül 2022 18:33
Voleybol AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley B Grubu 3. maçında Arkas Spor, Spor Toto'yu 3-0 mağlup etti.

Bu sonuçla ikinci galibiyetini alan Arkas Spor, B Grubu'nu 2. sırada tamamladı ve adını çeyrek finale yazdırdı. İkinci mağlubiyetini yaşayan ve grubu 3. basamakta bitiren Spor Toto ise elendi.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Sadettin Deneri, Tuncay Sevim

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Burutay Subaşı, Mustafa Cengiz, Efe Mandıracı, Mirza Lagumdzija, McDonnell (Caner Dengin)

Spor Toto: Azizcan Ataoğlan, Kuklinski, Özkan Hayırlı, Vucicevic, Batuhan Avcı, Sercan Yüksel Bıdak (Abdulsamet Yalçın, Muhammed Aray, Ali Deniz Yılmaz, Doğan Karakoç, Dautefendic, Muhammet Kaya)

Setler: 25-15, 25-21, 25-20

Süre: 86 dakika (36, 24, 26)

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