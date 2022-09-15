Arkas, Bükreş'e set vermedi!

8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Arkas, Bükreş'e set vermedi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Eylül 2022 16:21
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup etti.

Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi Avcı

Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Ali Enis Ay)

Dinamo Bükreş: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix (Watanabe, Cherbeleata, Thondike)

Setler: 25-20, 25-21, 25-23

Süre: 77 dakika (26, 25, 26)

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ