Arkas, Bükreş'e set vermedi!

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesi tarafından düzenlenen 8. TSYD İzmir Voleybol Turnuvası'nın ilk maçında Arkas Spor, Romanya ekibi Dinamo Bükreş'i 3-0 mağlup etti.
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi Avcı
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Ali Enis Ay)
Dinamo Bükreş: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix (Watanabe, Cherbeleata, Thondike)
Setler: 25-20, 25-21, 25-23
Süre: 77 dakika (26, 25, 26)
Salon: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi
Hakemler: Eyüpcan Kayışoğlu, Necmi Avcı
Arkas Spor: Ulaş Kıyak, Mirza Lagumdzija, Enes Atlı, McDonnell, Burutay Subaşı, Bertuğ Öndeş (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Ali Enis Ay)
Dinamo Bükreş: Bartha, Sanchez, Mihalcea, Cuk, Ramirez, Felix (Watanabe, Cherbeleata, Thondike)
Setler: 25-20, 25-21, 25-23
Süre: 77 dakika (26, 25, 26)
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