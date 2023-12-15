Arkas, Avrupa'da kaybetmiyor!

CEV Kupası 8'li Finaller Turu ilk maçında evinde Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-1 mağlup eden Arkas Spor, bu sezon Avrupa'da oynadığı tüm maçları kazanarak alkış topladı. İzmir temsilcisi CEV Kupası'nda çıktığı 5 maçta da galip gelerek namağlup ünvanını korudu. 32'li Finaller Turu'nda Hırvatistan ekibi Mursa Osijek'i deplasmanda 3-1, evinde 3-0, 16'lı Finaller Turu'nda Bulgaristan temsilcisi Neftohimik Burgas'ı her iki karşılaşmada set vermeden dize getiren mavi-beyazlılar, 8'li Finaller Turu'na da zaferle başlayıp 5'te 5 yaptı.



Arkas Spor, CEZ Karlovarsko ile 19 Aralık Salı günü Çekya'da oynayacağı rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti. Arkas, ikinci karşılaşmada rakibine 3-2 mağlup olsa bile turu geçen takım olmayı başaracak. Çekya ekibinin rövanşı 3-0 ya da 3-1 kazanması halinde çeyrek finale yükselecek takımı maçın hemen ardından oynanacak altın set belirleyecek. Kupada iki kez çeyrek final oynama başarısı gösteren Arkas Spor, üçüncü kez aynı başarıyı tekrarlarsa Rio Duero (İspanya) - Chenois (İsviçre) eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.



LİGDE RAKİP BİGADİÇ



Efeler Ligi'nde son 2 maçında Türşad ve Develi Belediyespor'u (D) 3-0'lık skorlarla mağlup eden 7'nci sıradaki Arkas Spor cumartesi evinde son sırada yer alan Bigadiç Belediyespor'la karşılaşacak. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak 12'nci hafta mücadelesi saat 18.00'de başlayacak. Mavi-beyazlılar, galibiyet serisin 3 maça çıkarıp üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.





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