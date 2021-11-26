Arkadiusz Milik: 'Galatasaray çok kararlıydı'

Olimpik Marsilya'nın Polonyalı santrforu Arkadiusz Milik, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İstanbul'a galibiyet için geldiklerini aktaran Milik, "İlk 20 dakika bizim için çok zordu. Zor bir maç olacağını bekliyorduk ve amacımız kazanmaktı. Futbol da böyle bir şey. Galatasaray çok kararlıydı ve galibiyeti hak etti." diye konuştu.



Grupta iddialarını sürdürmek için Galatasaray maçında sahaya galibiyet için çıktıklarını belirten 27 yaşındaki golcü futbolcu, "Burada 3 puan almak için oynadık. Başka şansımız da yoktu. Daha fazlasını yapabilirdik. Gerçekten çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.



Karşılaşmada süre almayan milli futbolcu Cengiz Ünder'in Marsilya'daki performansını değerlendiren Milik, "Cengiz, çok iyi bir futbolcu. Onu özledik. Geldiğinden beri bize çok şey kattı. Bugün bizimle olmayan başka futbolcular da vardı ama bunlar maçı kaybetmemiz için bir bahane olamaz." şeklinde görüş belirtti.



Fransa temsilcisi, E Grubu'nda 5. haftanın ardından 4 puanda kaldı ve UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Olimpik Marsilya, UEFA Konferans Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Lokomotiv Moskova ile yapacağı son maçın sonucunu bekleyecek.





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