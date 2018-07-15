Arkadaşını resmen Mars'a yolladı!

Pes artık! İnsan kankasına bunu yapar mı...

15 Temmuz 2018 19:46
Arkadaşını resmen Mars'a yolladı!
Pes artık! İnsan kankasına bunu yapar mı...


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