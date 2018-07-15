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Arkadaşını resmen Mars'a yolladı!
Arkadaşını resmen Mars'a yolladı!
Pes artık! İnsan kankasına bunu yapar mı...
15 Temmuz 2018 19:46
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Arkadaşını resmen Mars'a yolladı!
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