Arka Sokaklar (YENİ BÖLÜM) tek parça kesintisizi izle

ARKA SOKAKLAR 590. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Ali ve Pınar arasındaki gerginlik devam etmektedir. Ali operasyonda yorulmaya, zorlanmaya başlar. Bir şeyim yok diye geçiştirir. Bahar ve Hakan'ın zoruyla acile gider ve pcr testide yaptırır. Test sonucu ne yazık ki pozitif çıkar. Oksijen seviyesi istenilen seviyede olmadığı için hastanede kalması gerekmektedir. Hastalığını Pınar'ın duymasını istemez. Rıza'da kararına saygı gösterir. Ali ile temasta olan tüm ekip ve ailesine test yapılır. Zeliha covid-19 haberi yapar. Haberi yaparken de Ali'ye yer verir. Haberlerde Ali'yi gören Pınar deliye döner. Soluğu doğru hastanede alır. Ali'nin durumu ağırlaşır. Entübe edilmesi gerekmektedir…

Arka Sokaklar 590. bölüm izle 21 Mayıs Cuma günü Kanal D'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Arka Sokaklar yine heyecanlı anlarıyla izleyicileri ekran başına geçirecek. Senaryosu ve çekimleri ile uzun yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar 590. bölümüyle yine dikkat çekiyor.Arka Sokaklar dizisi 15 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve yeni bölümü ile bu hafta da rating listesinde zirvenin en büyük adayı.Aycan, kocasının kirli işlerini yürütürken baltayı taşa vuruyor. Cemal'i cezaevinde ifşa etmesinin ardından Ezgi, sevdiği adamı kötü duruma düşüren Aycan'ın peşine düşüyor. Aycan, kaçmaya yeltendiği sırada Ezgi onu kıskıvrak yakalar. Cemal'in başına kötü bir şey gelmesi durumunda Aycan'ı öldürmekle tehdit eder. Aycan, iki arada bir derede kalır ve cezaevinin yolunu tutar.Bu sırada Mesut, özel görevle yine teröristlerin peşine düşer. Operasyon için İstanbul'dan ayrılmasına neden olan kişi ise, Selin'in eski sevgilisi Savcı Faruk'tur. Selin bir kez daha aynı döngünün içine girmekten dolayı mutsuzdur.Hüsnü ise, rehine olayı yüzünden Savcı Faruk tarafından sorgulanıyor. Hüsnü, azılı bir suçlunun kaçırdığı rehineyi kurtardığı sırada adamı vurur; fakat, 3 el ateş etmesi başını yakar.Zafer ErginŞevket ÇoruhÖzgür OzanAlp KorkmazOzan ÇobanoğluOya OkarMerve OflazYiğitcan ErginEla YörüklüArka Sokaklar dizisi 15. sezon Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölüm Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanıyor.