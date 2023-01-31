Haber Tarihi: 31 Ocak 2023 13:24 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2023 13:24

Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu, ne zaman başlayacak 2023? Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü?

Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu, ne zaman başlayacak 2023?" soruları Kanal D'nin en uzun soluklu dizisinin uzun bir süredir ekranlarda olmamasınadn sonra merak edilmeye başladı. Dizide Rıza baba karakteri ile tanından Zafer Ergin dizinin en çok merak edilen karakterlerinden. Peki, Arka Sokaklar, ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar fina mi oldu, neden yok? İşte diziye dair tüm merak edlenler....

Arka Sokaklar bitti mi, final mi oldu, ne zaman başlayacak 2023? Arka Sokaklar Rıza baba öldü mü?
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17 sezondur devam eden ve Kanal D'nin klasikleşmiş yapımı Arka Sokaklar'ın bir süredir yeni bölümü yayınlanmamakta. Önceki haftalarda da yayınlanmayan Arka Sokaklar final mi yaptı sorularını akıllara getirdi. Dizinin bu hafta yeni bölümü gelip gelmeyeceği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki Arka Sokaklar yok mu, Arka Sokaklar yeni bölümü ne zaman? İşte detaylar...

ARKA SOKAKLAR BİTTİ Mİ, FİNAL Mİ OLDU?

Dizide Engin Komiser rolünü oynayan Türker İnanoğlu'nun oğlu ise İlker İnanoğlu bu iddiaları yalanladı ve dizinin hayranlarını sevindirecek müjdeyi açıkladı:
"Devam edeceğiz inşallah. Babamın sağlığıyla uğraşıyorduk. Kalça kemiği kırılmıştı. Şimdi eve geçti, sağlık durumu yavaş yavaş iyiye gittiği için devam edeceğiz." İnanoğlu 17 yıldır Kanal D'de yayınlanan dizinin başka bir kanala transfer olacağı haberleri için "Yok o doğru bir haber değil" diye konuştu.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?
Cuma akşamları ekrana gelen Türk televizyon tarihinde yayınlanan en uzun dizilerden olan Arka Sokaklar bu hafta yayın saatinde yer almayacak. Yapımcısı İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle çekimlerine 45 gün ara veren "Arka Sokaklar"ın final mi yapacağı iddia edildi. İnanoğlu, babası Türker İnanoğlu iyileşir iyileşmez çekimlere devam edileceğini de açıklamasına eklemişti. Fakat milyonlarca izleyiciyi televizyon ekranlarına bağlayan dizinin yayın hayatına kısa bir süre ara verdiği açıklandı.

ARKA SOKAKLAR RIZA BABA ÖLDÜ MÜ, ZAFER ERGİN AYRILDI MI?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda etti. "Kuş Uçuşu" dizisinde de konuk oyuncu olan usta aktör, 17 yıl rol aldığı Arka Sokaklar diziyle yaptığı sözleşmeyi de feshetti ve yeni gelecek projeleri değerlendirme kararı aldı.


ARKA SOKAKLAR BU HAFTA VAR MI?

Arka Sokaklar bu hafta ekranlarda olmayacak. Açıklanan Kanal D yayın akışı bilgisine göre 19 Ocak Çarşamba günü 'başka bir program ekranlarda olacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


ARKAK SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Arka Sokaklar'ın son bolümü olab 638.bölümünde ekip, başarılı bir operasyonla Kadem'i cezaevine gönderiyor!

Kadem ve Hülya yolun sonuna gelmişlerdir ama Kadem'in yeni planları vardır. Daha önce Hülya'yla bağlantısı olan örgüt üyeleri Abdül ve Yulia farklı oluşumlar içindedir. Ekibimiz onları durdurmak için elinden geleni yapmak istiyor. Kriz geçiren Mete, Tahir tarafından seçime maruz bırakılır. Uğur, annesinin ve kardeşinin katilinin kim olduğunu öğrenir. Daha sonra onunla yüzleşir. Ayşe, şiddet gören ablasına yardım etmek ister ama Ayşe'nin başına çok büyük işler açacaktır

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