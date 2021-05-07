Arka Sokaklar 7 Mayıs 2021 Cuma izle canlı yayın (YENİ BÖLÜM)

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Arka Sokaklar yeni bölümü 7 Mayıs Cuma günü Kanal D'de yayınlanıyor. Yeni bölüm Arka Sokaklar yine heyecanlı anlarıyla izleyicileri ekran başına geçirecek. Senaryosu ve çekimleri ile uzun yıllardır izleyicileri ekran başına kilitleyen Arka Sokaklar 589. bölümüyle yine dikkat çekiyor.Arka Sokaklar dizisi 15 yıldır Kanal D ekranlarında yayınlanıyor ve yeni bölümü ile bu hafta da rating listesinde zirvenin en büyük adayı.Aycan, kocasının kirli işlerini yürütürken baltayı taşa vuruyor. Cemal'i cezaevinde ifşa etmesinin ardından Ezgi, sevdiği adamı kötü duruma düşüren Aycan'ın peşine düşüyor. Aycan, kaçmaya yeltendiği sırada Ezgi onu kıskıvrak yakalar. Cemal'in başına kötü bir şey gelmesi durumunda Aycan'ı öldürmekle tehdit eder. Aycan, iki arada bir derede kalır ve cezaevinin yolunu tutar.Bu sırada Mesut, özel görevle yine teröristlerin peşine düşer. Operasyon için İstanbul'dan ayrılmasına neden olan kişi ise, Selin'in eski sevgilisi Savcı Faruk'tur. Selin bir kez daha aynı döngünün içine girmekten dolayı mutsuzdur.Hüsnü ise, rehine olayı yüzünden Savcı Faruk tarafından sorgulanıyor. Hüsnü, azılı bir suçlunun kaçırdığı rehineyi kurtardığı sırada adamı vurur; fakat, 3 el ateş etmesi başını yakar.Cemal, gizli görevle cezaevine giriyor ve deşifre oluyor!Ekip, uyuşturucu şebekesini bitirmek için operasyonlarını sıklaştırır. Hakan ve Cemal gizli görevle şebekenin içine sızarlar; fakat, ikisi de deşifre olur. Hakan, Korhan'ın sağ kolu olan ikinci adamın deposunda kapana kısılır. Ekip, son anda yetişerek Hakan'ı kurtarmayı başarır. Cemal ise, cezaevine girerek Korhan'a yakın pozisyonda operasyona devam eder. Korhan, eşi Aycan ile telefonda görüntülü konuşunca Cemal deşifre olur. Korhan ve adamlarından hızlı davranan Cemal, cebinden çıkardığı bıçakla Korhan'ı rehin alır. Cemal, Hakan kadar şanslı değildir; çünkü, içeride uyuşturucu şebekesinin adamlarının arasında kalmıştır.Zafer ErginŞevket ÇoruhÖzgür OzanAlp KorkmazOzan ÇobanoğluOya OkarMerve OflazYiğitcan ErginEla YörüklüArka Sokaklar dizisi 15. sezon Kanal D ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölüm Arka Sokaklar dizisi Kanal D ekranlarında 7 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlanıyor.