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Arjen Robben'den yönetime Boateng çağrısı!

Bayern Münih'in yıldızı Arjen Robben, PSG'ye transferinin yakın olduğu belirtilen Jerome Boateng'in takımda kalması gerektiğine vurgu yaptı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arjen Robben'den yönetime Boateng çağrısı!
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10 Ağustos 2018 06:41
Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Robben, yönetimi transfer politikası konusunda uyardı.

"DÜNYANIN EN İYİLERİNDEN BİRİ"

Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro karşılığında transfer olacağı belirtilen Boateng hakkında konuşan Robben, "Baoteng dünyanın en iyi savunma oyuncularından biridir. Birlikte birçok başarı elde ettik. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Takım için kritik bir karar" ifadelerini kullandı.

"BAŞKA OYUNCU GİTMEMELİ"

Kadroyu korumaları gerektiğine vurgu yapan Robben, "Arturo Vidal'den sonra takımdan başka bir oyuncu gitmemeli. Hedeflerimize ulaşmak için kadro korumalıyız. Geçen sezondan daha fazla kupa kazanmak için önemli" şeklinde konuştu.

Fransa basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, Jerome Boateng transferinde son aşamaya geldi. Oyuncuyla anlaşıldı. PSG, Bayern'i 50 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.

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