Arjen Robben'den yönetime Boateng çağrısı!

Hollandalı yıldızı, yönetimi transfer politikası konusunda uyardı.Paris Saint-Germain'e 50 milyon euro karşılığında transfer olacağı belirtilen Boateng hakkında konuşan Robben, "Baoteng dünyanın en iyi savunma oyuncularından biridir. Birlikte birçok başarı elde ettik. Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Takım için kritik bir karar" ifadelerini kullandı.Kadroyu korumaları gerektiğine vurgu yapan Robben, "Arturo Vidal'den sonra takımdan başka bir oyuncu gitmemeli. Hedeflerimize ulaşmak için kadro korumalıyız. Geçen sezondan daha fazla kupa kazanmak için önemli" şeklinde konuştu.Fransa basınında yer alan haberlere göre; Paris Saint-Germain, Jerome Boateng transferinde son aşamaya geldi. Oyuncuyla anlaşıldı. PSG, Bayern'i 50 milyon Euro'ya ikna etmeye çalışıyor.