Arjen Robben: "Tatile gittim, döndüm, Almanya elenmiş"

Dünya Kupası'na katılan oyuncular henüz takıma dönememiş olsa da Arjen Robben ve onun gibi kupaya katılmayan oyuncular şimdiden yeni teknik direktör Niko Kovac yönetiminde Bayern Münih takımının sezon öncesi hazırlıklarına başladı.



Arjen Robben düzenlenen basın toplantısında, Niko Kovac altında devam eden Bayern Münih takımının sezon öncesi hazırlıkları hakkında konuştu ve aynı zamanda Dünya Kupası'nda başarılı bir performans sergileyen eski takım arkadaşı Mario Mandzukic hakkında övgü dolu sözlerde bulundu.



Ronaldo'nun transferi



"Juve'ye transfer oldu kimse bunu beklemiyordu, onu anlayabiliyorum. Bazen değişiklik yapmanız gerekir, yeni bir macera istersiniz, o zaten Real ile her şeyi kazanmıştı."



Bayern'in ABD'de hazırlık kampı yapması hakkında ne düşünüyorsun?



"1 hafta ABD'de güzel olacak, iki hafta olmasını biraz uzun buldum açıkcası. Farklı bir yer görüp farklı takımlarda oynamak çok zevkli olacak. "



Robben'in geleceği



"Ben geçmişte değil, şimdide yaşarım. Ben bu sene başarılı olmak istiyorum, bu sene formda olup iyi bir performans sergilemek ve Bayern ile şampiyon olmak istiyorum. Şu an kendimi çok formda hissediyorum, testler de böyle diyor. Önemli olan sakatlanmamak."



Dünya Kupası nasıl gidiyor?



"Bence Fransa kazanacaktır, ancak Hırvatistan süprizlerle dolu bir takım. Hırvatistan kazanırsa çok büyük bir olay olur."



Kovac ile ilişkiniz nasıl?



"Çok çalışmak isteyen genç ve hırslı bir teknik direktöre sahibiz. Kendine has bir oyun felsefesi var. Onunla çalışmak çok heyecan verici. Onunla başarılı bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Bu onun kariyeri için büyük bi fırsat. Bizde tabi onu destekliyeceğiz."



Renato Sanches'i nasıl buldun?



"Renato müthiş bir yetenek, bunu zamanında gösterdi, belki kötü bir dönemi geride bıraktı. Buradaki esas soru bu kötü dönemi nasıl atlatırsın, çok sıkı çalışarak ve kendini geliştirerek."



Robben'den futbolculara tavsiyeler



"Çok sıkı çalışmalısınız ve bu konuda her hep mutlu olmayacaksınız. Bizim kulübümüzdeki altaypı oyuncuları çok iyi durumda, onlara hep kendi kendilerini motive etmeleri gerektiğini söylerim. Genç oyuncular genelde formayı giydikleri an başarılı olduklarını sanarlar, bu çok yanlış bir düşünme tarzı."



Rekabet ve Hazırlık üzerine...



"Her pozisyonun iki iyi alternatifi olması çok önemli, takımın içindeki rekabet oyuncuları daha formda ve daha başarılı yapar. Kadronun kalabalık olması bu sebepten her zaman iyi nir şey. Burada yeni sezon hazırlıkları için çok iyi şartlara sahibiz. Sezon başlamadan, böyle hazırlıklarla takımı kurmak çok önemli, tabi hazırlık maçları oynamak da çok zevkli."



Bu sezonun hedefleri



"Kupalar kazanmak istiyoruz, geçen seneden en az bir tane daha fazla kupa almak istiyoruz, bu sebepten dolayı sezona iyi hazırlanmak çok önemli. Sadece iyi hazırlanırsak, başarılı olabiliriz. Umarım önümüzdeki sezon bu takımda önemli bir rol oynarım. Başaarı için benim formülüm, yemek, antrenman yapmak ve uyumak. Karımı bile çok az görürüm."



Mandzukic hakkında düşünceleri



"O her zaman takımınızda görmek isteyeceğiniz bir oyuncu, her zaman takım arkadaşalarına destek çıkar ve ona her zaman güvenebilirsiniz. Artık bizimle oynamıyor ama bence her takım onun gibi bir oyuncuyu sahip olmak ister."



Dünya Kupası'ndaki en iyi oyuncu?



"Futbol her sene rekabetin daha da arttığı bir spor oldu. Dünya Kupası çok zorlu ve rekabet dolu bir turnuva, bazı takımlar bu turnuvada kötü bir tecrübe yaşadı. Hırvatistan ise bütün dünyaya canla başla mücadele ederek nelerin başarılabileceğini gösterdi."



Almanya'nın elenmesi?



"Üç haftalığına tatile çıkmıştım, bu sebeple hiçbir şey görmedim, döndüğümde onlar turnuvadan elendiğini öğrendim"



Kovac sizi yeni sezona nasıl hazırlıyor?



"Her antrenörün kendine has yöntemleri vardır. Kovac, dayanıklılığa çok önem veriyor. Antrenmanlar daha uzun ve farklı çalışmalar yapıyoruz. Genç oyuncuların performansı çok iyi."