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Arjen Robben: "Siyah ya da beyaz değil"

Bayern Münih'in Hollandalı yıldızı Arjen Tobben, üst üste alınan kötü sonuçları değerlendirdi ve şampiyonluk yarışı hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arjen Robben: 'Siyah ya da beyaz değil'
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18 Ekim 2018 01:30
Bundesliga'da üst üste 3 maç kazanamayan Bayern Münih'te yıldız oyuncu Arjen Robben önemli açıklamalarda bulundu.

"HERKES SIKICI DİYORDU"

Dortmund ile şampiyonluk yarışını vereceklerini dile getiren Robben, "Borussia Dortmund büyük bir rakip. Yarışta ne kadar kalabileceğimizi göreceğiz. Bu yarışın olması güzel. Herkes bunu istiyordu. Yıllarca sıkıcı bir lig olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.

"TUTKUYA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın durumunu değerlendiren Hollandalı yıldız, "Futbolda her şey siyah ya da beyaz değildir. Arada gölgeler vardır. Kaybederken her şey kötü değildir. Şu anda birkaç detaydan yoksun olduğumuzu düşünüyorum. Rakipleri tekrar domine etmeliyiz. Tutkuya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

Bayern Münih ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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