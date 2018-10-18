Arjen Robben: 'Siyah ya da beyaz değil'

Bundesliga'da üst üste 3 maç kazanamayanyıldız oyuncuönemli açıklamalarda bulundu.Dortmund ile şampiyonluk yarışını vereceklerini dile getiren Robben, "Borussia Dortmund büyük bir rakip. Yarışta ne kadar kalabileceğimizi göreceğiz. Bu yarışın olması güzel. Herkes bunu istiyordu. Yıllarca sıkıcı bir lig olduğu söylendi" ifadelerini kullandı.Takımın durumunu değerlendiren Hollandalı yıldız, "Futbolda her şey siyah ya da beyaz değildir. Arada gölgeler vardır. Kaybederken her şey kötü değildir. Şu anda birkaç detaydan yoksun olduğumuzu düşünüyorum. Rakipleri tekrar domine etmeliyiz. Tutkuya ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.Bayern Münih ile sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan 34 yaşındaki futbolcu, bu sezon 10 maçta 3 gol attı ve 2 asist yaptı.