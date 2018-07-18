Arjen Robben için flaş Lazio iddiası!

Hollandalı yıldızıyeni durağınınolabileceği ileri sürüldü.Lazio, 25 yaşındaki kanat oyuncusu Felipe Anderson'u West Ham United'a 38 milyon euroya satarak kasasını doldurdu.Arjen Robben'in, sağ kanatta görev alan Anderson'u kaybeden Lazio'ya transfer olma ihtimalinin ortaya çıktığı belirtildi.İtalya ve Alman basınında yer alan habere göre; Bayern Münih ile yeni kontrat yapan Arjen Robben, menajerler tarafından Lazio'ya önerildi.Robben'in Lazio'ya 12-13 milyon euroya mal olacağı ve İtalyan ekibinin bu transfere sıcak baktığı kaydedildi.Bayern Münih'te 2009 yılından beri forma giyen 34 yaşındaki Robben, geçtiğimiz sezon 34 maçta 7 gol attı ve 12 asist yaptı.