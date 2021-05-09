Arjen Robben, gözyaşlarını tutamadı!

Hollanda Ligi Eredivisie'de Groningen forması giyen Arjen Robben, Emmen maçına damga vurdu.



Takımının 4-0 kazandığı mücadelede 2 asist yapan Robben, sakatlık sonrası dönüşünde adeta eski günlerinden bir resital sundu.



Maç sonu röportajında gözyaşlarına hakim olamayan Hollandalı futbolcu, futbolu çok özlediğini söylerken, EURO 2020'ye gitmek istediğini de ekledi.



Oyuna girdikten sonra çocuk gibi eğlendiğini söyleyen Robben, "Uzun bir yol kat ettim, istediğim buydu. Bu kulüp adına futbol oynamak ve yardım etmek istiyorum. Bunu başarırsam çok mutlu olurum. Oyuna girdikten sonra bir çocuk gibi eğlendim ve takım için önemli bir galibiyet aldık." dedi.



EURO 2020 için davet alırsa gideceğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Frank de Boer, EURO 2020 için beni çağırırsa gelirim. Futbola yeniden döndüğümde Avrupa Şampiyonası, en çılgın hayallerimden biriydi. Şimdilik gerçekçi olmak ve işlerin nasıl ilerleyeceğini görmek istiyorum. O zaman daha fazlasını göreceğiz." ifadelerini kullandı.



