Arjantinliler yazdı: 'Galatasaray, Campuzano'yu istiyor'

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.



Lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalan sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına hız verdi.



UEFA Avrupa Ligi'nde başarılı bir sezon geçirmek isteyen Cimbom'da sürpriz bir isim gündeme geldi.



G.SARAY CAMPUZANO İÇİN DEVREDE



Arjantin basınında yer alan haberde Galatasaray'ın Boca Juniors forması giyen Campuzano için devreye girdiği iddia edildi.



Haberde, Galatasaray'ın yanı sıra Fluminense ve Paranaense'nin de 25 yaşındaki futbolcu için devreye girdiği yazıldı.



Boca Juniors Asbaşkanı Roman Riquelme, yıldız futbolcu ile yaptığı görüşmede, her iki tarafı da ikna eden teklif geldiği takdirde takımdan ayrılmasına izin vereceklerini iletti.



PİYASA DEĞERİ 3 MİLYON EURO



Önlibero mevkisinde görev yapan 25 yaşındaki Campuzano'nun güncel piyasa değeri 3 milyon Euro... Bu sezon 14 karşılaşmada görev yapan Campuzano, bin 137 dakika sahada kaldı ve 2 asistlik katkı sağladı.





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