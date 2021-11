Arjantinli Maxi Rodriguez, futbolu bıraktı

Arjantinli futbolcu Maxi Rodriguez, yeşil sahalara veda etti.



Kararını sosyal medya hesabından duyuran 40 yaşındaki Rodriguez, "Asla geleceğini düşünmediğim an sonunda geldi. Profesyonel kariyerimi noktalıyorum. Verilmesi çok zor bir karar. Her şeyimi verdim artık bir şey kalmadı." ifadelerini kullandı.



Ülkesinin Newell's Old Boys takımının altyapısından yetişen deneyimli kanat oyuncusu, kariyerinde Atletico Madrid ve Liverpool formalarını da giydi.



Liverpool ile İngiltere Lig Kupası'nı kazanan Rodriguez, Arjantin Milli Takımıyla da 2014 Dünya Kupası'nda final oynadı.





