Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek!

Arjantinli futbolcu Marcos Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürme kararı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; manutd.com
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Arjantinli futbolcu Rojo, kariyerini ülkesinde sürdürecek!
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02 Şubat 2021 22:38
Arjantin Süper Ligi takımlarından Boca Juniors, Manchester United'ın savunma oyuncusu Marcos Rojo'yu renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrollerinin ardından 30 yaşındaki Arjantinli mili futbolcu ile sözleşme imzalandı.

Rojo; Estudiantes, Spartak Moskova ve Sporting Lizbon kulüplerinde oynadıktan sonra 2014 yazında Manchester United'a transfer olmuştu.

Stoper ve sol bek mevkilerinde oynayabilen Rojo, 2018'de 3 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Manchester United'da 2019'un kasım ayından beri forma şansı bulamıyordu.



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