  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim
  •  
    Barça'da fırsat transferi Gönderilecek 5 yıldız!..
  •  
    Galatasaray'da çok acil zirve! "Hemen imzala.."
  •  
    Fatih Terim, Sarri'den transfer izni isteyecek!

Arjantin'den Guardiola itirafı!

Arjantin Futbol Federasyonu Başkanı Claudio Tapia, teknik direktörlük görevi için Pep Guardiola'yı düşündüklerini ama bunun çok zor olduğunu söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Arjantin'den Guardiola itirafı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2018 23:12
2018 Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Arjantin'de Futbol Federasyon Başkanı Claudio Tapia, ilginç açıklamalarda bulundu.

Tapia, Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü için Manchester City'nin başında bulunan Pep Guardiola için nabız yokladıklarını ancak İspanyol teknik direktörü getirmelerinin çok zor olduğunu belirtti.

Arjantin, Dünya Kupası'nda Jorge Sampaoli yönetiminde son 16 turunda şampiyonaya veda etmiş ardından teknik adamla yollar ayrılmıştı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için