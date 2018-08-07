Arjantin'den Guardiola itirafı!

2018 Dünya Kupası'nda büyük hayal kırıklığı yaratan Arjantin'de Futbol Federasyon Başkanı Claudio Tapia, ilginç açıklamalarda bulundu.
Tapia, Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü için Manchester City'nin başında bulunan Pep Guardiola için nabız yokladıklarını ancak İspanyol teknik direktörü getirmelerinin çok zor olduğunu belirtti.
Arjantin, Dünya Kupası'nda Jorge Sampaoli yönetiminde son 16 turunda şampiyonaya veda etmiş ardından teknik adamla yollar ayrılmıştı.
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Tapia, Arjantin Milli Takımı teknik direktörlüğü için Manchester City'nin başında bulunan Pep Guardiola için nabız yokladıklarını ancak İspanyol teknik direktörü getirmelerinin çok zor olduğunu belirtti.
Arjantin, Dünya Kupası'nda Jorge Sampaoli yönetiminde son 16 turunda şampiyonaya veda etmiş ardından teknik adamla yollar ayrılmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın