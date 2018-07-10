Arjantin, Sampaoli ile yolları ayırıyor!

Arjantin'in teknik direktör Jorge Sampaoli'yle yolları ayırma kararı verdiği belirtildi.

Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdığı öne sürüldü.

Arjantin'in ünlü gazetelerinden Clarin'de yer alan habere göre; Sampaoli'nin avukatının federasyon yetkilileriyle görüştüğü ve yolları ayırma kararının alındığı belirtildi. Görüşmenin yüzyüze yapılmamasının sebebinin Sampaoli ile federasyon başkanı Claudio Tapia'nın birbirleriyle kavgalı ve anlaşamaz halde olmaları gösterildi.

Sampaoli yerine avukatı Fernando Baredes'in önerilen tazminatı ve yolları ayırma kararını kabul ettiği belirtildi. Arjantin Futbol Federasyonu'nun Sampaoli'ye 2 milyon dolar tazminat ödeyeceği belirtildi.

Cesar Sampaoli'nin 13 aylık görev süresince 15 maça çıktığı ve primlerle birlikte 12 milyon Dolar ve tazminatıyla toplam 14 milyon Dolar almış olacağı yazıldı.

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10.07.2018
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1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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