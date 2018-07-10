Arjantin, Sampaoli ile yolları ayırdı!

Arjantin, teknik direktör Jorge Sampaoli'yle yolları ayırdığını resmen açıkladı.

Arjantin Milli Takımı, teknik direktör Jorge Sampaoli ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı.

Sampaoli'nin avukatı gün içinde federasyon yetkilileriyle görüştü ve yolları ayırma kararı aldı. Görüşmenin yüz yüze yapılmamasının sebebinin Sampaoli ile federasyon başkanı Claudio Tapia'nın birbirleriyle kavgalı ve anlaşamaz halde olmaları gösterildi.

Sampaoli yerine avukatı Fernando Baredes'in önerilen tazminatı ve yolları ayırma kararını kabul ettiği belirtildi. Arjantin Futbol Federasyonu'nun Sampaoli'ye 2 milyon dolar tazminat ödeyeceği belirtildi.

Cesar Sampaoli'nin 13 aylık görev süresince 15 maça çıktığı ve primlerle birlikte 12 milyon Dolar ve tazminatıyla toplam 14 milyon Dolar almış olacağı ifade edildi.

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Yarı finaller
Fransa
1-0
10.07.2018
 Belçika
1
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Uruguay 3 3 0 0 5 0 5 9
2 Rusya 3 2 0 1 8 4 4 6
3 Suudi Arabistan 3 1 0 2 2 7 -5 3
4 Mısır 3 0 0 3 2 6 -4 0
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