Arjantin kazandı, ülkede bayram başladı

Arjantin'in, Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nda finale yükselmesi ülkede bayram havası estirdi.



Arjantin'in Dünya Kupası yarı final maçında rakibi Hırvatistan'ı 3-0 yenerek finale yükselmesi, ülkede coşkuyla kutlandı.



Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının final biletini almasının üzerine sokaklara döküldü.



Bol golle geçen maçın ardından kimi duygularını ağlayarak ifade etti kimi de hiç tanımadığı kişilere sarılarak sevinç çığlıkları attı.



Ülkenin çeşitli yerlerinde şehir merkezlerini dolduran binlerce kişinin geç saatlere kadar sevinç gösterilerine devam etmesi bekleniyor.



2022 Dünya Kupası'nın ilk finalisti olan Arjantin'in rakibini, Fas ile Fransa arasında oynanacak yarı final maçının sonucu belirleyecek.



