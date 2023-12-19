Arjantin'in, Dünya Şampiyonluğu yaşatılıyor

Katar'da geçtiğimiz yıl düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin Milli Takımı'nın hatırası Katar'ın başkenti Doha'da yaşatılıyor.



Turnuva boyunca otelde konaklamayı tercih eden birçok milli takımın aksine Arjantin Milli Takımı futbolcularının konaklamayı tercih ettiği Katar Üniversitesi'ndeki 90 odalı öğrenci yurdu, şampiyonanın 1. yıl dönümünde mavi ve beyaz renklerle dikkat çekiyor.



Erkek öğrenci yurdu olarak kullanılan odalarda futbolcuların portrelerinin yanı sıra yurdun büyük bir bölümünde Arjantin Milli Takımı'nın resimleri yer alıyor.





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