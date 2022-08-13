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Arjantin ile Polonya, tur bileti için karşı karşıya

2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Polonya ile Arjantin kozlarını paylaşacak.

Arjantin ile Polonya, tur bileti için karşı karşıya
2022 FIFA Dünya Kupası C Grubu üçüncü ve son maçında Polonya ile Arjantin karşı karşıya gelecek.

Stadyum 974'te oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Maçı Hollandalı hakem Danny Desmond Makkelie yönetecek.

Oynadığı 2 maçta hanesine 4 puan yazdıran Polonya, C Grubu'nda lider durumda bulunuyor. Birer mağlubiyet ve galibiyetle sahadan ayrılan Arjantin ise 3 puana sahip. Arjantin, aynı puana sahip Suudi Arabistan'ın averajla önünde yer alıyor.

Gruptan çıkmak için Polonya'ya beraberlik de yeterli olacak. Arjantin'in grubun diğer maçına bakılmadan son 16'ya yükselmesi için ise galibiyet gerekiyor. Polonya-Arjantin maçının berabere bitmesi halinde ise Tangocuların bir üst tura yükselmesi için Suudi Arabistan-Meksika karşılaşmasının sonucu belirleyici olacak.

 
 
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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda21103124
2Ekvador21103124
3Senegal21013303
4Katar200215-40
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