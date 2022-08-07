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Arjantin - Hırvatistan maçı Orsato'nun

Arjantin-Hırvatistan maçında Daniele Orsato düdük çalacak.

Arjantin - Hırvatistan maçı Orsato'nun
Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Arjantin ile Hırvatistan arasında oynanacak yarı final karşılaşmasını İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, Lusail Stadı'nda 13 Aralık Salı günü oynanacak mücadelede Daniele Orsato düdük çalacak.

Orsato'nun yardımcılıklarını aynı ülkeden Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Birleşik Arap Emirlikleri'nden Mohammed Abdulla olacak.

Bu karşılaşmayı kazanan takım, Fas-Fransa maçının galibiyle finalde karşılaşacak.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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