Arjantin elenince Messi hayranı intihar etti...

Arjantin'in Fransa'ya 4-3 yenilerek Dünya Kupası'ndan elenmesi bircana maloldu. Messi hayranı Hintli bir gencin intihar ettiği bildirildi.

03 Temmuz 2018 13:36
Arjantin elenince Messi hayranı intihar etti...
Arjantin, 2018 Dünya Kupası son 16 maçında Fransa'ya 4-3 yenilerek elenirken; sonuncu hazmedemeyen Hintli bir genç kendine kıydı.

Lionel Messi'nin 20 yaşındaki büyük hayranı Hintli Monotosh Halder, Arjantin'in elenmesi sonrası büyük hayal kırıklığına uğradı. Maçtan sonra akşam yemeği yemeden uyumaya giden Halder sabah odasında ölü bulundu.

Goal.com'a konuşan baba Mongol Halder. "Oğlumun hiçbir hastalığı yoktu. Arjantin taraftarıydı ve Dünya Kupası başladığından beri televizyonun karşısından hiç kalkmadı. Arjantin'in Fransa'ya yenildiği maç sonrası perişan oldu. Fakat kendine böyle bir şey yapabileceği aklımızın ucundan dahi geçmemişti." ifadelerini kullandı. Monotosh Halder, geçtiğimiz günlerde Arjantin'in Hırvatistan'a kaybettiği maç sonrası nehire atlayıp canına kıyan Messi hayranı bir diğer Hintli genç Dinu Alex'ten sonra ülkedeki ikinci intihar vakası oldu.
Kaynak: Milliyet

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