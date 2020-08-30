Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Lionel Messi'nin ülkeye geri dönerek futbolu bırakması gerektiğini söyledi.



C5N televizyonuna konuşan Alberto Fernandez, "Hepimizin kalbinde olan şeyi söyleyeyim. Bu ülkede onu izleme fırsatını bir türlü bulamadık. Messi, Arjantin'e geri dönerek futbola başladığı kulüp olan Newell's Old Boys'ta oynasın ve futbolu bıraksın. Bize bu heyecanı ve keyfi yaşatmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Fernandez, "Messi, Barcelona'da futbolu bırakmayacaksa, tıpkı Marcelo Bielsa gibi gelip Newell's Old Boys'ta bıraksın." dedi.



"MARADONA'YA DAHA FAZLA HAYRANIM"



Maradona ve Messi arasındaki tercihi sorulan Arjantin Devlet Başkanı, "Maradona, muhteşem bir yıldızdı. Tüm dünyaya karşı tek başına oynardı. Maradona gibi futbolcuyu bir daha hiç görmedim. Maradona'ya Messi'den daha fazla hayranlığım var. Çünkü, o Argentinos Juniors altyapısından yetişti. Onu, tüm dünyaya meydan okurken tribünden izledim. Gladyatör gibiydi. Çok güçlüydü." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



