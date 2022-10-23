Arjantin'den müthiş prim

Arjantin Futbol Federasyonu, şampiyonluk nedeniyle oyuncularına kişi başı 1 milyon 300 bin euro dağıttı.



Tangocular bu primleri dağıtırken, FIFA'dan gelecek parayı da kullanacak. FIFA, şampiyon olan takıma yaklaşık 41 milyon euro para ödülü verdi.



PELE'Yİ YAKALADI



Dünya Kupaları tarihinde 13. golünü atan Lionel Messi, Brezilya efsanesi Pele'yi geride bıraktı. Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi Miroslav Klose. Almanya ile 16 kez ağları sarsan Klose, bu alanda zirvede yer alıyor. Brezilyalı efsane Ronaldo, 15 golle 2. sırada yer alırken Alman efsane Gerd Müller, 14 goller 3. basamakta. Fransız Just Fontaine ve Lionel Messi, 13 golle 4. sırada...



Messi, ayrıca tek bir Dünya Kupası'nda grup aşamasında, son 16 turunda, çeyrek finalde, yarı finalde ve finalde gol atan ilk oyuncu oldu.



