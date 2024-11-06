Arjantin'den iddia: 'Gallardo, Icardi'yi istiyor'

Galatasaray'da Tottenham maçının hazırlıkları devam ederken Mauro Icardi'nin geleceği de son dönemde tartışma konusu oldu. Arjantinli santrforun, ülkesinin kulübü olan River Plate'e döneceğine dair birçok spekülasyon yapıldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, 2022'de PSG'den kiralanan Icardi'nin bonservisini 2023'ün temmuz ayında almıştı. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mauro Icardi, Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında büyük bir pay sahibi oldu. 31 yaşındaki santrfor, bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri.
Arjantinli santrfor, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 86 maça çıktı. Mauro Icardi, söz konusu 86 karşılaşmada 61 gol atıp 22 asist yaptı.
RIVER PLATE MUHABİRİ KONUŞTU
River Plate muhabiri Hernan Castillo, Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olma ihtimalini Fanatik'e anlattı.
Hernan Castillo ise bu transfer ihtimali üzerine şunları söyledi: "Mauro Icardi, River Plate'e her zaman yakındı. Ancak somut haberlerden ziyade bu daha çok spekülasyonlara dayanıyordu."
'GALLARDO ONU GETİRMEYE ÇALIŞIYOR'
"Marcelo Gallardo (River Plate Teknik Direktörü) onu istediğini açıkça söylemiyor ama Dünya Kulüpler Kupası olduğunu göz önünde bulundurursak, bence onu getirmeye çalışıyor. Ayrıca Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın ve eski bir River Plate oyuncusu olan Maximiliano Lopez'den oğlu da River Plate'in altyapısında oynuyor."
'RIVER PLATE, REDDEDİLMEYİ HİÇ SEVMEZ'
"Bence River Plate, Mauro Icardi'nin River Plate'e gelmek isteyip istemediğini görmek için harekete geçecek. Ama bu kulüp reddedilmeyi sevmez. Yani Mauro Icardi'den River Plate'te oynamak istediğine dair bir işaret gelmezse herhangi bir resmi hamle olmayabilir. Ancak önümüzdeki dönemde konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir."
Sarı-kırmızılı kulüp, 2022'de PSG'den kiralanan Icardi'nin bonservisini 2023'ün temmuz ayında almıştı. Yıldız futbolcunun sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Mauro Icardi, Galatasaray'ın son iki sezonda kazandığı Süper Lig şampiyonluklarında büyük bir pay sahibi oldu. 31 yaşındaki santrfor, bu sezon da teknik direktör Okan Buruk'un en büyük kozlarından biri.
Arjantinli santrfor, Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda toplam 86 maça çıktı. Mauro Icardi, söz konusu 86 karşılaşmada 61 gol atıp 22 asist yaptı.
RIVER PLATE MUHABİRİ KONUŞTU
River Plate muhabiri Hernan Castillo, Mauro Icardi'nin River Plate'e transfer olma ihtimalini Fanatik'e anlattı.
Hernan Castillo ise bu transfer ihtimali üzerine şunları söyledi: "Mauro Icardi, River Plate'e her zaman yakındı. Ancak somut haberlerden ziyade bu daha çok spekülasyonlara dayanıyordu."
'GALLARDO ONU GETİRMEYE ÇALIŞIYOR'
"Marcelo Gallardo (River Plate Teknik Direktörü) onu istediğini açıkça söylemiyor ama Dünya Kulüpler Kupası olduğunu göz önünde bulundurursak, bence onu getirmeye çalışıyor. Ayrıca Mauro Icardi'nin eski eşi Wanda Nara'nın ve eski bir River Plate oyuncusu olan Maximiliano Lopez'den oğlu da River Plate'in altyapısında oynuyor."
'RIVER PLATE, REDDEDİLMEYİ HİÇ SEVMEZ'
"Bence River Plate, Mauro Icardi'nin River Plate'e gelmek isteyip istemediğini görmek için harekete geçecek. Ama bu kulüp reddedilmeyi sevmez. Yani Mauro Icardi'den River Plate'te oynamak istediğine dair bir işaret gelmezse herhangi bir resmi hamle olmayabilir. Ancak önümüzdeki dönemde konuyla ilgili gelişmeler yaşanabilir."