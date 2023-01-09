Arjantin'de Enner Valencia talebi

River Plate taraftarları, kulüpten Fenerbahçeli Enner Valencia'nın transfer edilmesini istiyor.



ESPN'de yer alan habere göre, Arjantin ekibinin taraftarları sosyal medyadan Valencia'nın transfer edilmesini istedi.



DÜNYA KUPASI'NDA DİKKAT ÇEKTİ



Kulüpte ise yönetim ve teknik direktör cephelerinden Valencia'nın transferiyle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapılmadığı belirtildi.



Valencia'nın, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla ve attığı 3 golle dikkat çektiği, River Plate taraftarlarının bu nedenle Ekvadorlu golcü için talepte bulunduğu aktarıldı.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR



Bu sezon Fenerbahçeli forması altında 25 maça çıkan Enner Valencia, 15 gol, 4 asistlik performans sergiledi.



2020 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen 33 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertli takımla sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.





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