Arjantin Avrupa'dan oyuncu seçmemeye hazır!

Arjantin Futbol Federasyonu, dünya genelindeki seyahat kısıtlamaları nedeniyle oyuncuarın zorluk yaşamamaları için Milli takım seçimlerinde politika değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.



Özellikle Avrupa'da üst düzey futbol oynayan oyuncuların yapacakları seyahatlar nedeniyle karantina süresi veya gidecekleri ülkelere alınmama gibi sorunlar yaşamaması için Arjantin Federasyonu çözüm arayışında. Mart ayında oynanacakDünya Kupası Elemeleri'nde Arjantin'in sadece Güney Amerika kıtasında futbol oynayan oyunculardan Milli takım oluşturması gündemde.



Geçtiğimiz gün 10 Güney Amerika Federasyonu, CONMEBOL ve FIFA arasında konuyla ilgili toplantı yapıldı. Toplantıda Arjantin'in Avrupa'da oynayan hiç bir oyuncusunu Milli Takım'a çağırmama kararı alabileceğini bir çözüm önerisi olarak sunduğu ifade edildi. Henüz kesin karar verilmemesine rağmen fikrin diğer ülkeler tarafından olumlu karşılanmadığı da ifade edildi.



Güney Amerika'nın bir diğer futbol ülkesi Brezilya ise Mart ayında yapılacak maçların seyahat kısıtlamaları nedeniyle ertelenmesi için resmi başvuruda bulunmuştu.



27 Mart'ta Uruguay, 31 Mart'ta Brezilya ile karşı karşıya gelecek olan Arjantin'in Peru ile oynadığı son Dünya Kupası Eleme maçında kadrosunun yarısından fazlası Avrupa'da oynayan oyunculardan oluşuyordu.



Arjantin'in son kararını önümüzdeki günlerde yapacakları toplantıdan sonra kesinlik kazanması bekleniyor.



