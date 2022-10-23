Arjantin, armasına 3. yıldızı taktı

2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Arjantin, düzenlenen törenle kupasını aldı.



Katar'da düzenlenen turnuvanın finalinde Fransa'yı penaltı atışları sonucunda 4-2 mağlup eden "Tangocular" armasına üçüncü Dünya Kupası (1978-1986-2022) yıldızını taktı.



Lusail Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından saha içinde kurulan platformda ödül töreni gerçekleştirildi.



Arjantin'in teknik heyeti ile oyuncularına altın madalyaları takdim edildi.



Arjantin'in kaptanı Lionel Messi'ye yerel Arap kıyafeti giydiren Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile FIFA Başkanı Gianni Infantino, Dünya Kupası'nı yıldız futbolcuya verdi.



Arkadaşlarıyla birlikte futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük kupasını havaya kaldıran Messi, sevincini tribünleri dolduran binlerce taraftarıyla paylaştı.



Fransa'da teknik ekip ile futbolculara da ikincilik madalyaları verildi. Madalyalarını almaya giden Fransız oyuncular, Arjantinli futbolcuların alkışları eşliğinde podyuma çıktı.



