Arıza son bölüm yeni izle 13. bölüm, Arıza yeni bölüm tanıtım fragman
Tolga Sarıtaş'ın başrolünde oynadığı Arıza son bölüm ile birlikte yeni bölüm izle 13. bölüm hangi kanalda saat kaçta detayları ile ilgili gerçekler ortaya çıktı. Yeni bölüm Arıza dizisinde yine izleyiciyi ekran başına kilitleyecek gelişmeler yaşanacak. Arıza saat kaçta ne zaman, Arıza son bölüm izle canlı, Arıza 6 Aralık 2020 Pazar saat kaçta hangi kanalda detayları haberimizden okuyabilirsiniz.
Yeni bölümüyle Arıza son bölümü 6 Aralık 2020 Pazar günü yayınlanacak ve izleyicileri tarafından merakla bekleniyor. Arıza son bölüm izleyiciler tarafından çok sevildi ve her haftanın sonunda yani pazar günler yeni bölüm ekranlara geliyor. Yeni bölümde bir çok ilginç detay izleyicilere aktarılacak ve Arıza dizisi yeni bölüm ne zaman saat kaca hangi kanalda detayları son bulacak.
Dizinin yeni bölümünde Burak, Halide'ye bir kez daha aşkını ilan ederken Halide ve Ali Rıza'nın yakınlaşması dikkat çekiyor. Konsorsiyumun Burak'a kestiği raconun ne olduğu ise büyük merak uyandırıyor. Arıza dizisi izle, Arıza dizisi nerede çekiliyor? Arıza dizisi yeni bölüm ile ilgili detayları haberimizden öğrenebilirsiniz...
Arıza Dizisi 6 Aralık Kasım Pazar günü 13. Bölüm saat 20:00'de Show TV son bölüm yayınlanacak.
Ailesine düşkün, mert ve dürüst bir adam olan Ali Rıza'nın hayatı; tesadüfen arabasına binen Halide'yi kurtarmasıyla değişir. Ali Rıza'nın kaderinde artık kahraman olmak; Halide'nin kaderinde ise gün yüzüne çıkan karanlık geçmişi ile yüzleşmek vardır. Yolları tesadüfen kesişen Ali Rıza ve Halide, bu yolda beraber yürüyeceklerinin henüz farkında değillerdir.
ARIZA DİZİ 13. BÖLÜM'DE NELER OLACAK? ARIZA 13. BÖLÜM DETAY
Arıza 13. bölüm Ali Rıza ve Haşmet'in restleştiği tanıtımda Halide olanların sebebini sorguluyor. Ali Rıza'yı tehdit eden Haşmet'in, Fuat'ın yanına gitmesi dikkat çekerken Fuat, Ali Rıza ve Muzaffer'in sırrını öğrenmeye adım adım yaklaşıyor.
ARIZA DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmenliğini Recai Karagöz'ün üstlendiği, senaryosunu Ozan Aksungur'un kaleme aldığı, başrollerini; Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan'ın paylaştığı Arıza'nın oyuncu kadrosunda; Ahmet Mümtaz Taylan, Olgun Toker, Levent Can, Murat Daltaban, Dilara Aksüyek, Cavit Çetin Güner, Uygar Özçelik, Pınar Çağlar Gençtürk, Ali Rıza Kubilay, Yağız Can Konyalı, Ali Seçkiner Alıcı, Cankat Aydos, Hazal Benli, Duygu Katagan, Kemal Burak Alper, Gökay Müftüoğlu ve Yeşim Salkım ile Yeşim Gül gibi sevilen oyuncular yer alıyor.
ARIZA DİZİ YENİ BÖLÜM İZLE
ARIZA NEREDE ÇEKİLİYOR?
Vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen Arıza dizisi İstanbul'da Çamlıca tepesi, Ortaköy sırtları, Üsküdar ve Beykoz gibi ilçelerde çekiliyor.